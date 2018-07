Hiina imelapse kontsert Kardioru kunstimuuseumis

Kavas

Ta on solistina esinenud Guangdongi Filharmoonia Sümfooniaorkestri ees Hiinas, Los Angelesi kammerorkestri ja Colburni orkestri ees Los Angeleses. Solistina on ta esinenud muuhulgas Carnegie Hallis New Yorgis, Austraalias Melbourne’is ja Sydneys, Kurowski Palees ja Tarnowis Poolas, Shanghai konservatooriumis. Ta on esinenud ka Hollandis, Inglismaal, Saksamaal ja Jaapanis. 2015. aastal annetas ta oma sooloesinemiste tasud Daliani kultuuriklubile Hiinas, kes asutas Jiuming Sheni fondi, et aidata noori muusikuid. Ta on nimetatud kümne olulisema noore, pärast 1990. aastat sündinud Hiina artisti hulka. Ta kutsuti solistina erikülaliseks kolmandale Chinese Intile, Boya klaverifestivali lõputseremooniale Suzhou staadionile, mis mahutab üle 7000 inimese. 2017. aastal esines ta Harbin Hallis Harbini filharmooniaorkestriga.