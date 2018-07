Filmiarvustus «Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus»: koletiste äraspidine reis

Tänapäeval ei ole enam nii, et kui on palav, siis ainus «toimub» koht on rand või küünitagune. Täispikka multifilmi «Hotell Tranislvaania 3» käis esimesel nädalal, rannailmast hoolimata, vaatamas 22 000 silmapaari ja see on tubli tulemus. IMDBs antud hinnangute järgi liigub seni kolmest filmist koosnev Transilvaania-sari kõigiti loogilist rada pidi – mida edasi, seda nõrgemaks –, kuid kolmandale osale antud 6,4 on siiski endiselt soliidne hinne ja multikas vastavalt võimetele vaatamist väärt.