Reportaaž Positivuselt: festivali sees on teine imelikum festival

Salacgrīvasse saabudes jääb esmalt mulje nagu oleks Coachella järelpidu Põhja-Lätti kolinud. Lillepärjad, glitter, kehamaalingud - see on Ühendriikidest tuttav karnevalifestival, millega sarnasust toetab ka muusikalise poole järk-järguline aga kindel muutumine.

Kadunud on alternatiivikute lemmik I Love You lava ja Palladiumi telk. Sel aastal ei olnud võimalust komistada kell 21 The Horrorsit vaatama ega avastada kogemata enda uus lemmik post-punk bänd Ida-Euroopast.

Sellest hoolimata on ka nüüd reegliks, et väikese eeltöö põhjal võib pealavalt kaugemale jalutades leida hoopis teise, alternatiivseid pärleid pakkuva festivali.

Avapäevale andis pealaval tugeva alguse NOËP, kes on Eesti muusikamaastikul hõivanud enneolematu positsiooni. Ta on 21. sajandi artist, mees, kes toodab oma nišis - kaasaegses klubimõjutustega popmuusikas - ühe hiti teise järel ja rikub visa järjekindlusega rahvusvahelist õhuruumi.

NOËP Positivuse pealaval. FOTO: Joakim Klementi

Kui kell 19 Positivuse avapäeval mitusada inimest pealava ees karglema panemine mingi näitaja on - ja seda ta on -, siis on NOËP kindlasti üks suurima rahvusvahelise mõjuga peavooluartiste Eesti muusikas.

NOËP esines Positivusel kolmandat korda ja oli jõudnud väikestest telkidest pealavale. Tema mõnusalt sundimatust jutust oli aru saada, et asjaolu rõõmustas ja üllatas teda ennast ehk kõige rohkem. Live-trummide kaasamisega lisandus sel korral tema muusikasse ka mingi tribal-element, mis andis kavale juurde orgaanilisust ja muutis selle vägagi tantsitavaks. Lisada sinna külalisesinejaks Liis Lemsalu ja edu valem on valmis.

Järgmisena vallutas pealava mässuline Rootsi popp-printsess Tove Lo, kes oli Läti publikust vaimustunud. Ilmselgelt oli tunne vastastikune, sest Tove seksuaalsusest särisev maitsekas popp muutis pealava esise suureks elektropopi tantsupeoks.

Tove Lo. FOTO: Joakim Klementi

Jutud sellest, et Tove on «Rootsi muusika tumedaim eksport» eile pealaval end siiski maksma ei pannud. Jah, Tove olekus oli pinget, kuid rohkem sarnasusi on tal Lorde kui lateksis tumeelektroonikaga.

Ilmselt paljude jaoks sai festivali üheks seniseks tipphetkeks suuruselt teisel laval (lakoonilise nimega Other Stage) kell 22 üles astunud Ivan Dorn, kes saabus lavale nagu hüperaktiivne Tommy Cash aga muutus bändi avapaugu järel hoopis mingiks teiseks entiteediks.

Kuidas Dorni esinemist kirjeldada? Kujutage ette, et teie ette astub Ukraina slacker, kes avab suu ja kõlab nagu... Prince. Kinky, funky, imelik. Live-bänd programmeeritud taustadega pumpab kaheksakümnendate stiilis lääneranniku elektrofunki ja kiitsuke Dorn hüppab, väänleb, räpib ja kamandab publikut nagu kogenud marssal.

Ivan Dorn. FOTO: Joakim Klementi

Edasi läheb sett üha higisemaks, tempot kruvitakse üles, lisanduvad house`i elemendid. Basstrumm ütleb otse su seljaajule, et nüüd on aeg üles-alla hüpata, mingit vastuvaidlemist ei ole. Seti lõpus kanaldas Dorn juba puhast Aafrikast inspireeritud polürütmilist hullust, segades kompotti UK garage'i muteerunud basse. Fakt, et enne esinemist toodi igale muusikule oma käterätt, näitab, et bändil oli tõsi taga.

Kuid kirss tordil oli see, et kava ei lõpetanud mitte house-bangerid, vaid tempo võeti paarikümne löögi võrra maha ja Dorn sisenes taaskord oma Prince`i-tsooni, samal ajal kui muusikaline taust oli abstraktsusesse ja jazzi sulav techno, mis paneks suitsutes keldrites inimesed seintest kinni hoidma. Edastan rõõmuga Dorni sõnumit, et publik tema muusikat levitaks. Palun, siin on video. Räägi sõbrale ka.

Reedene peaesineja Years & Years jättis Dorni järel kuidagi suvalise mulje. Bändi solisti koreograafia oli küll muljetavaldav ning taustalauljate kirev geivibe selgelt massist eristuv, kuid muusikalises mõttes nende üheksakümnendate lõpu europopiga flirtiv helikeel suurt midagi ei pakkunud.

Years & Years. FOTO: Joakim Klementi

Täiesti ootamatult saabus avapäevale vääriline finaal aga Läti räppari Ansisi esinemisega, kelle kohta on öeldud, et ta on Läti hip-hopi imelik poeg. 15-aastase staažiga Ansis ilmselt mingi kollanokk ei ole, aga tema lavaline olek ja firmamärgiks kujunenud pikk väljaveninud müts andsid sellist imeliku onupoja vaibi edasi küll.

Ansis Piena svētki laval. FOTO: Paula Čurkste / LETA

Sel õhtul oli tõsiselt kahju, et ma läti keelt ei oska, sest paistis, et Ansisel on nii mõndagi öelda ja publik võttis seda vastu nagu mõne tänavatarga jutlustaja sõnu. Taustad, oh need taustad, olid aga puhas vanakool. Nagu Wu-Tang Clan. Minimaalsed trummid, madal ja funky bass, lisaks imelikke sämpleid, sireene ja surisevat saehamba sünti.

Väikese Piena svētki lava esine oli paksult rahvast täis, käed olid üleval ka ilma selle tüüpilise «tõstke nüüd kõik käed üles» jututa ja näha võis äratehtud ilmega nägusid.