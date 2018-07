Nädalavahetusel toimunud Postivuse avapäeva kaaperdasid Ukraina staar Ivan Dorn ja Läti hiphopi imelik poeg, räppar Ansis. Kui Positivuse avapäeval mitusada inimest pealava ees karglema panemine on näitaja – ja seda see on –, siis on NOËP (pildil) kindlasti üks suurema rahvusvahelise mõjuga peavooluartiste Eesti muusikas.