Teatraliseerunud pressifotograafia püüdleb Tõe poole

Olen hiljem säärast akrobaatilist klounaadi näinud arvukatel ajalehefotodel. See on üks paljudest visuaalsetest klišeedest, millega meediafotograafid loovad meile teatud kuvandit asjade seisust maailmas, millel «tõega» võib olla sama vähe pistmist kui minu naabril paavsti külaskäiguga. Ometi pean ajakirjandusfotograafiast väga lugu ning Balti jaama ootepaviljonis avatud näitus kasutab õigustatult eraldi žanrinimetust: midagi on antud fotograafias säärast, mida mujal ei ole.