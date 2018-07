Viljandi folk valmib dektektiivitöö tulemusel

Mulle tundub, et festivali korraldajad ei püüa enam nii põhjalikult esinejaid kontrollida, valiku tegemine on nagu mingist krambist lahti saanud. Kümne aasta eest poleks nii mitmedki tänased festivaliartistid pääsenud lavale lähemale kui sada meetrit!

Sul on õigus. (Naerab) Kümme aastat tagasi me oleks paljude kohta tõesti arvanud võib-olla, et see on traditsioonist liiga kaugele minek.

25 aastat tagasi alustati pärimusmuusika taastamisega, Viljandi elustamisaparaadiks oligi meie festival. Siis jälgiti pingsalt, et pärimuse iva oleks hästi väljapaistev ja publik ei laseks ennast petta teiste stiilide mõjutustel. Selles vaimsuses kasvas üles mitu põlvkonda muusikuid. Nad on juba väiksest peale õppinud nii festivalil, vanemate käest kui ka muusikakoolis, et pärimus on jube oluline. Võib-olla me ei pea enam nii palju muretsema, see tunnetus on Eesti rahval juba olemas. Suur töö on ära tehtud.

Me olemegi hakanud rohkem muusikuid usaldama. Nad on head ja väärt võimalust katsetada. Kui katsetus meeldib rahvale, siis jääb ta ellu.

Huvitav, kas magamistoaträpparid ka kunagi Viljandi festivalile jõuavad? Kas näeme Nublut kunagi Kaevumäe laval?

No ma ei tea. (Lõbusalt) Räägime sellest kümne aasta pärast! Võib-olla. Ma vaatan palju muusikute tausta. Kui ma näen, et bändis on viis tüüpi ja kolm nendest on pärimusmuusikas täiesti kodus, siis ma usaldan neid küll. Ma tean, et nad on asjaga põhjalikult kursis. Kui tunned mõnda stiili, siis sa ei eksi teelt. Muidu tulebki selline fusion, mida keegi ei taha kuulata. Kultuurijärjepidevus ei tohiks jõnksu teha.

Hiljuti kuulasin just omaaegset kuulsat kodumaist fusion-kollektiivi, no küll olid head pillimehed ja kui mõttetult tühi muusika!

Võivadki olla supermuusikud, aga kui ei kõneta, siis pole tõesti midagi teha. Kui ma kuulen klaverimängu, siis muutub asi kohe ebahuvitavaks, muusika oleks nagu ketšupiga üle valatud. Ega pillis tegelikult olegi küsimus, küsimus on selles, kuidas mängitakse. Palju lihtsam on pildile pääseda värskema kõlaga.

Uutest bändisest ja värsketest kõladest rääkides, tänavu proovite esimest korda lavale tuua start-up korras loodud noored kooslused. Kuidas neil – uhh kuidas mulle küll ei meeldi see termin start-up – aga jah, kuidas neil läinud on?

Meil oli sellel asjal alguses teine nimi ka muide! Olen aga sellega nüüd ära harjunud. Selline mõte, et uusi ideid saab niimoodi arendada ja ellu kutsuda on ju lahe. Võtsime selle majandusmudeli muusikasse üle.

Meile tundus, et pärimusmuusikas on uusi bände liiga vähe ja üldse nende liikmed korduvad. Noori muusikuid on aga küll, peab neid kuidagi utsitama! Meil noorte bändide konkurss juba on, mõtlesime, et kuidas veel vurtsu juurde anda. Nii mõtlesimegi, et teeme ise bände. Anname juhendaja, prooviruumi ja esinemisaja. Siis näemegi toote esitlust!

Et nagu muusikaline liftikõne?

Täpselt! Kohe on näha, kas kõnetad publikut või mitte. Sul on idee ja väljund ühes paketis. Vormi aga kolme kuuga kontsert valmis! Neli start-up’i esineb nüüd meil rohelisel laval. Olen proove käinud vaatamas, väga põnev.

Räägime lõpetuseks tulevikust. Kui mõelda sellele, et püüate publikut naaberriikidest, siis kas või loota, et selline kontseptsioon, kus toote kohale sõna tõsises mõttes globaalse staari nagu tänavu Bombino saab mingil hetkel traditsiooniks?