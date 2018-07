Tuntud Iisraeli kunstnike näitus avatakse Eesti Lastekirjanduse Keskuses

Lena Revenko ja Irena Aizen on üleilmselt tuntud kunstnikud, kelle näitusi on võõrustanud galeriid Iisraelis, Jaapanis, Hiinas, USA-s, Suurbritannias, Venemaal ja mujal.

Mõlemad kunstnikud on õppinud illustratsiooni. Rahvusvahelist tunnustust ja tuntust on nad saavutanud eelkõige vabade kunstide viljelejatena. «Käekirjad on kunstnikel erinevad, ent mõlema loomelaad on mitmekihiline kõikudes sümbolismi ja sürrealismi vahel. Värvikad ja mõtteainet pakkuvad tööd võluvad lapsi, aga pakuvad sügavamat mõistmist siiski täiskasvanud vaatajale,» seisab näituse kirjelduses.