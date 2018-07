Kaesekese muusika jõudis uuesti plaadile

Lühiajalisele tegevusele vaatamata jõuti siiski kahe plaadini – singli mõõtu «Sõnum» (1981) ning kauamängiv «Põletus» (1983). Mõlema helikandja palad on taastatuna ja algupärases järjestuses pressitud kahele 45-se pöörlemiskiirusega plaadile pealkirjaga «Põletussõnum». Kõik omaaegsed lood on remasterdatud ning kõlavad just sellisena, nagu nad 1980. aastate alguses olid mõeldud.