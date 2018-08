Ilmus romaan Hispaania üleminekuaja põlvkonna piirideta elust

Javier Cercase «Piiriseadused» käsitleb murrangulist etappi Hispaanias – Franco surma järgset nn üleminekuaega 1970ndate lõpus ja 1980ndate alguses. Juba ajastu allhoovused romaanis on väärtus omaette, luues muuhulgas ka paralleele siinsete 1990ndatega, mil reeglid ühiskonnas ei olnud veel paigas ja tegutseti justkui piiri peal. Kaasahaarava loo taustal toob raamat elavalt välja toonasele Hispaaniale omaseid nähtusi nagu teismeliste kuritegevus, narkomaania, linnastumise ja sisemigratsiooni tagajärjed ning pinged katalaanide ja hispaanlaste vahel, milles on juba aimata hiljutiste Kataloonia sündmuste eelvõnkeid.

Romaani konkreetsem sündmustik on põhjalikult dokumenteeritud andmestikule tuginev fiktsioon, mis tõukub omaaegse legendaarse kurjategija isikust, kelle romantiseeritud robinhoodlikku lindpriikuvandit autor kõigutada soovib. Raamatu peategelaseks on korralikust perekonnast pärit Prillipapa, kes satub läbi käima sotsiaalmajade linnaosas elavate noorte pätikambaga, mille juhiks on karismaatiline Sinikas. Võlutuna Teresast, kõige ilusamast tüdrukust, keda ta kunagi näinud on, nõustub Prillipapa kaasa lööma sissemurdmistes, pangaröövides ja muudes jõugu tegemistes, astudes nii mitmes mõttes üle sümboolse piiri. Kakskümmend aastat hiljem, kui Prillipapast on saanud edukas advokaat, otsib Teresa ta ootamatult uuesti üles ja palub tal kohtus kaitsta Sinikat, kellest on saanud elav legend ja meedia poolt idealiseeritud kurjategija.