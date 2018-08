Taago Tubina lavastuses «Gotot’ uutõn» mängivad Imre Õunapuu ja Tarmo Tagamets Rakvere Teatrist ning kohalikud harrastusnäitlejad. Lavastusele ei tehta reklaami ega müüda pileteid ning trupil on seda plaanis mängida vaid ühe korra. Sellest hoolimata sõna levib ning publikurohkuse tõttu lisatakse 11. augusti õhtusele esietendusele veel hilisem öine mängukord. See on ka kõik.