Tallinna Kammerorkester musitseerib Riia ja Vilniuse orkestriga ühistel juubelikontsertidel

Avapala on Riia orkestrilt, Artur Maskatsi «Tango», akordeoni solist on Arturs Noviks ja orkestrit juhatab Valdis Butāns. Vilniuse Püha Kristoferi kammerorkestri esituses kõlab Jonas Jurkūnase «Varblase unistus», solistid on pärimuslaulja Veronika Povilionienė ja Petras Vyšņiauskas saksofonil, dirigent Modestas Barkauskas.