President andis Eero Epnerile kunsti tutvustamise eest preemia

Eile õhtul avati Kumus Eesti ühe tuntuma maalikunstniku Konrad Mäe uus isikunäitus. Pidulikul üritusel anti kunstiajaloolasele, dramaturgile ning uue näituse kuraatorile Eero Epnerile 5000-eurone preemia Konrad Mäe elu ja loomingu tutvustamise eest Eestis ja välismaal.

Otsuse Epnerit sedasi autasustada tegi Konrad Mägi Sihtasutus, kuhu kuuluvad Sirje Helme, Maria-Kristiina-Soomre ning sihtasutuse esimees Enn Kunila. Preemia andis Epnerile üle Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid isiklikult.

Ehkki auhind anti üle Konrad Mäe uue isikunäituse avamisel, oli see Epnerile endale suur üllatus. «Ma olen väga tänulik, aga tekkis kuidagi teenimatu tunne ikkagi,» ütles ta. «Ma olin väga ehmunud.»

Sihtasutuse nõukogu esimees Enn Kunila põhjendas sihtasutuse valikut järgmiselt: «Eero Epneril on Eestis Konrad Mäe tutvustamisega seoses väga suured teened. Me tunneme Eerot põhiliselt teatrimehena, aga ei tohi unustada, et ta on Tartu Ülikooli lõpetanud kunstiajaloolasena. Eero Epner armastab kunsti – seda on tema teatri- ja ka kunstialases tegevuses alati näha.»

Ta kiitis Epneri visadust ja sihikindlust. «Tegemist on tohutu töövõimega inimesega, kelle tööpäevad algavad vara ning kestavad sageli hiliste öötundideni. Ta on ülimalt andekas ning ülimalt töökas, alati eesmärgile pühendunud.»

Ka kultuuriministeeriumi kunstinõuniku Maria-Kristiina Soomre sõnul oli Epneri tunnustamine väga vajalik. «Me tunnustame Eero Epneri täiesti imetlusväärset pühendumist ühe kunstniku loomingule – selle sügavuti detailideks lahtivõtmist ja siis taas inimlikuks ja kergesti mõistetavaks kokkupanemise võimet.»

Noore sihtasutuse enda kohta ütles Kunila nõnda: «Meie põhiline eesmärk on viia Konrad Mägi veelgi enam Eesti inimeste teadvusesse ning ka laia maailma. Ja tema kiiluvees saab tutvustada kogu Eesti tolle aja kunsti.»

Konrad Mägi Sihtasutuse on asutanud eraisikud, kuid seda toetab riik. Soomre sõnul oli kultuuriministeeriumi poliitiline hinnang, et ei tegelda mitte ainult meie nüüdiskunsti edendamisega, vaid püütakse kaasa aidata ka sellele, et meie pärand oleks maailmas tuntud.

See kõik aga eeldab osalt ka tööd, mis nüüd alles algab. «Sihtasutuse töö kannabki eesmärki muuta kunsti uurimise ja kureerimise poolt natuke nähtavaks ja atraktiivsemaks,» ütles Soomre. «Et inimesed näeks, et mitte ainult kaasaegse kunsti ümber ei peeta seda oluliseks.»

Selle eesmärgi poole liigutakse mitut moodi. Kunila sõnul on üks sihtasutuse eesmärke anda välja ka stipendiume tulevastele kunstiuurijatele, kes tahavad vanema kunstiga tegeleda. «Ma arvan, et sellelaadsete preemiate väljaandmine võiks kindlasti noori kunstihuvilisi innustada.» Ühtlasi tähistatakse sel aastal 1. novembril Tartus Konrad Mäe 140. sünniaastapäeva teadusliku konverentsiga.

Maria-Kristiina Soomre sõnul on vana kunsti säilimiseks tähtis klassikute uurimine, aga ka nende pidev ümberhindamine: «Me tegelikult ei tunne omaenda kunstiajalugu ja minevikku üldsegi nii hästi, kui me arvame seda tundvat. Väga palju täiesti valgeid laike ja palju on ka ainult põgusalt kirjeldatud kunstiajalugu, mis vääriks seda, et keegi temasse süveneks.»

Sama arvas ka Epner ise: «Mulle tundub, et eesti 20. sajandi esimese poole kunsti võib julgelt paigutada veel väga paljudesse kontekstidesse, kuhu seda ei ole veel paigutatud. Praegu on meil oht, et me hakkame vanemat kunstiajalugu fikseerima, mütologiseerima, puutumatuks pidama. Seda kindlasti ei ole vaja – kogu kunst on erinevate tõlgenduste ristteedel ja vanema kunsti kohta kehtib see ka, vägagi.»