Kõik tuleb tagasi. Andrus tuli mulle sünnipäevale ja kinkis selle teose. Mis on «Mees, kes teadis ussisõnu» setu keelde ümber panduna. Ma kohe õiendama, et peaks olema «tsiusõnu», aga Andrus ütles, et temale väideti nii, tema on viiendat põlve tallinlane ega tea. Eks tulnud siis meelde, kuis ema rääkis, et sõna «puder» on setu keeli vähemalt 12 variandis. Nii et aitäh, Andrus.