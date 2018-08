Kõva Karnevali peaesineja lubab Tallinna klubikultuuri lähemalt tundma õppida

Lobster Theremini on kutsutud lo-fi house’i lipulaevaks (DJ Seinfeld, Ross From Friends). Kas on teatud žanreid, mis sobituvad Lobster Theremini kõlaga?

Meedia on jah väga erutunud termini «lo-fi house» peale ja me andsime seda rohkem välja aastatel 2016 ja 2017, kuid usun, et paljud inimesed mõistavad, et Lobsterit ei saa siduda vaid ühe terminiga. Me anname välja väga erinevat muusikat, millel on nii house’i, techno, electro, ambient’i, acid’i, noise’i ja muu kõla. Kui võtta aega ja käia läbi meie kataloog, siis on sealt võimalik leida palju uut ja huvitavat.

Kas olete kuulnud, avastanud eesti artistide muusikat?

Ei ole, kuigi usun, et kindlasti on mõned lood, mida olen kuulnud, kuid pole olnud teadlik, et need on eestlaste tehtud. Ma loodan õppida rohkem kohaliku skeene kohta, kui tulen Tallinnasse esinema, ning visata pilk peale ka kohalikele artistidele esinemisnimekirjas. Reisides erinevatesse kohtadesse, annab see hea võimaluse õppida ja avastada uusi artiste, plaadifirmasid ja helisid.

Olete produtseerinud muusikat juba aastaid, sealjuures välja andnud plaate varjunimede alt, kuid alles sel kuul väljastasite esimese plaadi enda esinejanime alt. Miks nüüd ja mitte varem?

Ma lihtsalt tundsin, et praegu on selleks õige hetk. Enne eelmist aastat polnud mul väga aega muusikaga tegelemiseks. Tegin loo «Conditioning Track» NYC remiksi kui lendasin muusikafestivalile Sonar eelmisel aastal. Jäin looga tohutult rahule ning tundsin, et see tõepoolest esindab muusikat, mida armastan isiklikult ja mida mulle meeldiks mängida. Seega leidsin, et kõige sobilikum on plaat välja anda oma nime alt.

Andsite plaadi välja oma nimega valge plaadina. Miks ei otsustanud te Lobster Theremini kasuks?

Viimase viie aasta jooksul olen plaadifirmaga tohutult seotud olnud, kuna olen selle asutaja ja eestvedaja. See aga ei tähenda, et pean oma muusikat Lobster Theremini alt välja andma. Usun, et väljastades muusikat eraldi annab inimestele puhtama ettekujutuse sellest, missugune olen ma produtsendi ja DJ-na. Kui lööd plaadile lihtsalt oma nime peale, siis ei ole mingit segadust. See on Asquith! (Naerab).

Olete varem öelnud intervjuus, et kui esinete kuskil järgmiseks, siis tahaksite, et selleks paigaks oleks Tallinn. Miks?

Minu sõber nthng on siin mänginud ja ta jagas oma kogemust tohutu entusiasmiga, mis pani mind mõtlema Tallinna peale. Oleksin peaaegu siia saabunud mõned aastad tagasi, kuid plaan ei õnnestunud. Seega olen väga põnevil nägemaks Tallinnat, selles peituvat kultuuri ja inimesi, ning loomulikult toitu.

nthng on Eestis paar korda esinenud. Kui kursis olete Tallinna kohaliku tantsumuusika skeenega?

Ausalt öeldes on mu teadmine küllaltki limiteeritud. Olen teadlik, et teil on techno-pidu nimega Mürk ning see on väga sarnane Lobsteri all tegutseva artisti nimele Mörk. Oskan vaid öelda, et soovin rääkida inimestega ürituse ajal ja kuulda kohalike arvamusi. Mulle tohutult meeldib linnade, skeenede, riikide ja kultuuride kohta õppida ja pidada tõsisemaid dialooge inimestega, keda peol kohtan. See on palju rikastavam kogemus ja õpetab rohkem kui arvutis passimine ja lugemine. Ma niigi vahin ekraani liiga palju!

Tulles esinemise juurde, mis muusikat mängite Kõva Karnevalil? Kas kuuleme midagi ka teie alter-egode ehk Tom Hangi või Chicago Flotation Device loomingust?