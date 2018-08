Nädala plaat. Düstoopia dancehall

​See on omamoodi urbanistlik palverännak deemonite väljaajamiseks. Suurlinn, mis peegeldub vastu immigrandi silmade võrkkestadelt. Kodu, kus ei tunne end koduselt. Ilma Londonita seda albumit ei eksisteeriks. See ei ole paraadpiltide klants-London, see on klassi- ja rassivahedest lõhestatud metropol. Kuigi see ei ole plaat ainult Londonist. Gaikas sündis see kahe viimase aasta jooksul mööda maailma ringi rännates ja lennates.