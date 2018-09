Tallinn teeb Londonile ära

See pole isegi ainus väljapanek Tallinnas, mis teeb praegu Londonile ära. Ka «Ekraani arheoloogia» Kumus, küll kitsama fookusega ja mitte nii vaheldusrikas kui «1 iJ», avab meie kiiresti muutuvat maailma värske nurga alt, kaasates muuhulgas terve paketi uuenduslikke eesti kunstnikke. Aga mis siis, kui praegu on käes harukordne hetk, mil provintsis ongi ühtäkki kunst huvitavam kui metropolis? Või on ehk see eristus globaalses külas oma mõtet kaotamas?