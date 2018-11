Tallinnas avatakse reedel peoga uus muusikabaar

SAUNd on muusikabaar, kus hakkavad toimuva erinevad üritused, muusikaõhtud, peod ja laivkontserdid. Peamiseks muusikasuunitluseks on stiililiselt soul, funk, disco, jazz. Varasemalt asus samades ruumides Piano Bar. SAUNd avapidu toimub sel reedel, laupäeval saab kuulda Hannes Kalamäe muusikavalikut ning sissepääs on prii.