Ilmus Stuart Halli eestvedamisel koostatud kogumik «Representatsioon»

Sisuliselt on tegu küsimustega sellest, kuidas meid igapäevaselt ümbritsev kultuuriregister toimib: milliste vahenditega ja mille alusel luuakse tähendusi meedias, filmis, televisioonis, reklaamides ja igal pool mujal. Üks klassikaline näide: mida tähendab, et enne Freudi ei saanud rääkida laste seksuaalsusest? Loomulikult ei tähenda see, et enne Freudi laste seksuaalsust ei eksisteerinudki, vaid seda, et pärast Freudi tekkis laste seksuaalsusele representatsioon, mis juhatas selle sisse meie semiosfääri, kus see sai osaks üldisest tähenduste ringlusest.