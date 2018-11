Tartu Kunstimajas avatakse Aleksandr Tishkovi isikunäitus

Näituse algpunktiks on Eedeni aia kontseptsioon, millel põhines ka Tishkovi magistritöö, ning see uurib, kas me oleksime meie poolt ettekujutatud paradiisis teretulnud. Tegemist on utoopilise ja idealistlikku keskkonnaga, kus eksistents toimuks harmoonias kõige ümbritsevaga. Samas oleme oma inimkesksuses esimeste loomade kodustamisest alates tõmmanud kollektiivselt joont enda ja ülejäänud maailma vahele. Seetõttu kopeerib näituse paradiis küll olemasolevat loodust, kuid teeb seda läbi rõhutatud kunstlikkuse ja absurdi.