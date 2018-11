Nädala plaat. Subkultuuriikooni pärandus

Peamiselt roosade juuste ja näotätoveeringutega, sageli Hello Kitty riideid kandev ülimalt ekstsentriline Lil Peep sünteesis ka oma loomingus originaalsel viisil stiile, mida teoreetiliselt on võrdlemisi keeruline sünteesida. Soundcloudi rap’ile lisas ta mõnevõrra ootamatult selgesti äratuntavaid emo-elemente ja sisetunde järgi tegelikult ka kõike muud, mis pähe tuli – alates trap-rap’ist ja lõpetades dream-popiga. Tema trumbiks oli selle käigus tekkinud filtreerimatu meloodiline nukrus, mida voolas eriti ehedalt tema eelmise aasta ametlikust debüütalbumist «Come Over When You’re Sober» ning võttis silma märjaks ka nendel, kelle jaoks lo-fi-magamistoaräpp on mingi veider virvendus. Lil Peep tegeles enne surma oma teise kauamängiva materjali salvestamisega, tema läptopist leitud materjalist panidki ema Liza Womack ja lähedasest sõbrast produtsent Smokeasac kokku albumi «Come Over When You’re Sober Pt 2».