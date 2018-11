Uusesilinastub Theodor Lutsu mängufilm «Noored kotkad»

Kolmapäeval, 28. novembril kell 18 uusesilinastub Vabadussõja alguse 100. aastapäeval Theodor Lutsu mängufilm «Noored kotkad». Tegemist on ühega vähestest sõja eel vändatud Eesti mängufilmidest, mis on säilinud peaaegu tervikuna. 1927. aastal kirjanik Oskar Lutsu venna Theodori üles võetud film räägib kolme mehe teekonnast Vabadussõjas, filmi on digitaalselt restaureerinud Eesti Digikeskus.