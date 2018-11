Philly Joe’s jazziklubi toob nädala lõpus Eestisse kaks USA tippkoosseisu

Tim Hagans on vaieldamatult praeguse jazziskeene üks erilisemaid trompetiste, heliloojaid ja arrangeerijaid, kelle Blue Notesi alt välja antud albumid on kriitikute poolt kõrgelt hinnatud.

Neljapäevaseks kontserdiks on Hagans endaga mängima võtnud kolm vaieldamatut staari, kes on küll pärit meie lähiriikidest, kuid kes põhiliselt tegutsevad New Yorkis. Carl Winther klaveril, Johnny Åman bassil ja Anders Mogensen trummidel on koos tuuritanud üle 6 aasta ning andnud enam kui 500 kontserti riikides nagu USA, Hiina, Boliivia, Tšiili, Uganda ja Zanzibar, rääkimata Euroopast. Esinetud ja albumeid on salvestatud nii triona, kuid ka staaridega nagu Jerry Bergonzi, David Liebman, Geroge Garzone ja Dick Oatts.