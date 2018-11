Meil on oma esimese maailma pehmest tugitoolist lihtne loodushoiust moraliseerida, aga kui salakütitud elevandi võha hind päästab su pere näljasurmast või lubab saata poeg kooli lootuses, et tema selliseid valikuid tegema ei pea, siis muutub kõik hoopis lihtsamaks. Kasbe cinéma vérité ​vormis kolme aasta jooksul üles võetud film vaatleb hinnanguid andmata kolme meest: salakütti, võhadiilerit ja rahvuspargi valvurit.

Salakütid kasutavad elevandi tapmiseks vibusid ja nooli, mida määritakse konnadest väljaaurutatud mürgiga. Mõistetav, see ei tee pauku ja nii on lootust, et seitsmetonnine elevandipull hinge heidab ja väärtuslikud võhad saab maha lõigata, enne kui valvurid kohale jõuavad. Viimased meenutavad oma lipa-lapa sõjaväeriiete ning karabiinidega pigem sissisõdalaste jõuku.