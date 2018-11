Postkoloniaalne lapitekk Moskvas

Eelmine nädal avati Moskvas uues Tretjakovi galeriis eesti kunsti näitus «Piiride poeetika», mis on taasiseseisvusperioodi kõige suurem eesti kunstile pühendatud näitus Venemaal. Et uus Tretjakov on üks suuremaid 20. sajandi kunsti muuseume kogu maailmas, on selle näituse näol kindlasti tegu eesti kunsti suure eduga esinduslikus vene galeriis.