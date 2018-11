Kris Lemsalu näitiused Viinsis ja Londonis

Kris Lemsalu esindab Eestit järgmise aasta mais avataval 58. Veneetsia kunstibiennaalil projektiga, mille tööpealkiri on «FUNTAIN». Näitus toimub Eesti uues paviljonis Giudecca saarel. Enne Veneetsiat saab Kris Lemsalu isikunäituseid näha Viinis Secessioni galeriis ja Londonis Goldsmith's College'i kunstikeskuses.

Secession on vanim kunstnike loodud galerii maailmas. Lemsalu näitusel «Keys Open Doors» (16. november 2018 - 20. jaanuar 2019) on väljas installatiivsed skulptuurid, mis toovad kokku loomariigi ja inimkonna, looduse ja tehismaailma, kergemeelsuse ja nukruse, elu ja surma. Lemsalu kasutab traditsioonilisi tehnikaid ja meetodeid, et viia näitusekülastaja fantastiliste kujutelmade maailma. Näitusega kaasneb kataloog «Albummm», mis on käsitsi kokku pandud fotoalbum Lemsalu pildistatud analoogfotodega.

Londoni maineka kunstiülikooli Golsmith's College'i kunstikeskus on sel sügisel avatud näitusepind. Lemsalu näitus «4LIFE» (23. november - 3. veebruar 2019) on tema esimene isikunäitus Londonis. Näitusel on väljas spetsiaalselt tellitud tööd, mis räägivad erinevatest eluetappidest: sünnist surmani ja sellest, mis vahepeal on. Teosed kannavad pealkirju nagu «HOLY HELL O», «Sally, Go Round the Rosesand», «Biker, Bride, Builder, Businesswoman and Baby». Näituse jaoks loodud teostes on Lemsalu kasutanud Jaapani keraamikatehnikat anagama, kus põletamise järel jääb keraamilisi teoseid katma õrn tuhakiht.