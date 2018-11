Selgunud on kirjanduskriitika auhinna tänavused nominendid

Selgunud on tänavused Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid. SA Kultuurileht väljaannete toimetajate asutatud auhind määratakse statuudi kohaselt ühe aasta jooksul (oktoobri lõpust oktoobri lõpuni) ilmunud parima arvustuse või ülevaate eest eesti keeles ilmunud kirjandusteos(t)e kohta. Auhinna suurus on tänavu 2000 eurot ja see pärineb Eesti Kultuurkapitalilt. Žüriisse kuulusid Hanna Linda Korp, Pille-Riin Larm, Brita Melts, Indrek Mesikepp, Kajar Pruul ja Maia Tammjärv.