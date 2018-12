Mis üldse on PÖFF? Koosviibimine, filmiralli? Eks igaühel ole oma festival. PÖFFile on ajakirjanduses pühendatud ka omajagu armastus- ja pettumuskirju. Mõtteavaldusi sirvides jäävad silma korduvad pidepunktid. 1990ndate lõpul alguse saanud filmifestival võlus hubasuse ja paarikümne filmiga. 22 aastaga on intiimne atmosfäär asendunud kärgfestivalile omase meluga. Sõna «hoomamatu» on saanud PÖFFi-teemalistes arvamuslugudes märkimisväärse kõlapinna.