17-aastane Elisa (Diane Rouxel) aitab oma isal hoolitseda raske vaimse ja füüsilise puudega õe Manoni (Jeanne Cohendy) eest. Aga kus on ema? Ta on perekonna juurest lahkunud, kuid ometi üritab kaasa rääkida. Elisa elus on toimumas muutus, ta peab vastu võtma otsuse, kas lahkuda õpingute jätkamiseks kodust ja jätta koorem isa õlule (kelle jaoks see ongi normaalsus) või ohverdada oma isiklik elu ja jääda koju. Või tuleb äärmiselt haavatav Manon hooldekodusse paigutada?