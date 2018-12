Pärnus avatakse kunstnik Juhan Vihterpalu näitus

«Alateadus» on alateadvuse vili ja selle uurimisjaam. Näitus kompab nii Juhan Vihterpali isiklikku kui ka kollektiivset alateadvust. Näitus koorus alateadvusest pärit impulssidest järkjärgult, kuni muutus lõpuks ühtseks tervikuks. Isikliku ja kollektiivse alateadvuse vahelise piiri hägususest inspireerituna on kasutatud erinevaid meediume ja nende vaheline üleminek on udustatud. Näituse ainest võib leida nii kunstniku eluloolistest episoodidest kui ka paljude inimeste, meie põhjarahvaste kollektiivsetest kogemustest. Mineviku ainest, materjali ja mateeriat on kunstnik otsinud kadunud vanaisa kuuridest ja garaažist.