Inter Omega avaldas uue videosingli

Inter Omega on viieliikmeline progressiivset modernset metalit viljelev bänd Tartust, kes on oma muusika jaoks inspiratsiooni ammutanud bändidest nagu Periphery, Tesseract, Intervals ja Meshuggah. Kõik bändi liikmed on varasemalt seotud erinevate muusikaliste projektidega ning esinenud nii Baltimaades erinevatel lavadel kui televisioonis. Bändi debüütsingel «Pieces» ilmus 2016. aasta suvel, pärast mida on noormehed andnud välja püsivalt uusi videosingleid.