Ivo Linna noorpõlve salvestused ilmuvad topeltplaadil

Käesoleva aasta 28. novembril möödus viiskümmend aastat päevast, mil laiemale publikule veel täiesti tundmatu Ivo Linna nimeline noormees esimest korda telestuudios mikrofoni ette astus. Toona ei teadnud ilmselt ei tema ise ega keegi teine, et alguse on saanud uskumatult särav ja tublisti üle poole sajandi kestev teekond. Ent selleks, et mõista, millest saab alguse ühe erakordse laulja karjäär, on iseäranis põnev heita pilk tema noorusesse ning kuulata esimesi salvestusi, mille noorusliku siiruse ja vahel ehk kohmakavõitu esituse tagant kumab ometi kõrvaga kuuldav lubadus tulevasteks mehetegudeks.