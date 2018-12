Jazzlauljatar Ivi Rausi ja muusik Tiit Born annavad välja plaadi «Aitäh, Kustas Kikerpuu!»

Üle kahesaja laulu loonud Kustas Kikerpuu või Kusti nagu teda muusikute seas kutsuti, pani eredalt särama 1960ndad ja 70ndad aastad. Tema loomingut iseloomustavad ühelt poolt lüürilisus ja hingestatus ning teisalt suurejoonelised seaded orkestritele. Kes ei teaks tema imelist «Taas punab pihlakaid» või lüürilist lugu noorest armastusest «Meie kaks» või kelmikalt suvist «Suudlused soolaste huultega». Seda hittide paraadi võib jätkata pikalt, mis näitab, et Kikerpuu igihaljad lood on tulvil päikselisi emotsioone ja kauneid harmooniaid, mis elavad üle kõik riigikorrad ja tehnika arengu hundirattad.

Ivi Rausi on laulja-muusik, kes on nagu kass, kes astub kindlalt mööda oma rada. Tema kreedo on: «On asju, mis eristavad meid teistest ja on asju, mis teevad meid selliseks, kes me oleme».