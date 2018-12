Luba pöörduda... aga mis keeles ja miks?

Seda sõnumit ei saa öelda ükski eestlane, see mõjub Eesti venelasele usutavamalt, kui kõnelejaks on Venemaa venelane. See on ka üks põhjus, miks on oluline, et tegijateks on lavastaja Dmitri Jegorov Venemaalt ja dramaturgiks vene juurtega eestlane Andres Popov. Vaadeldes lavastust kui esteetilist nähtust, oleks ilmselt põnevam olnud näha sama teema põhjalikku käsitlust eestlaste tehtuna, olgu nendeks siis dokumentaalteatri tegijad Karusoo, Piik, Lill, Jaaks või paljud teised.

Hetk Dmitri Jegorovi lavastusest «Transiit. Peatage muusika», fotol Ivo Uukkivi, Martin Kõiv, Veiko Tubin ja Jarek Kasar. FOTO: Mats Õun

Veel üks näide kõikide lugude ära rääkimisest oli näitlejate mängutehnika. Vahel oli püüdluseks jutustada reaalset lugu, justkui tegelane laval oleks see mina, kes kitarri päriselt kätte võttis, siis jälle distantsilt taasesitada, näitleja vahendatud jutustamise stiilis, kus näitleja oli selgelt distantseeritud konkreetsest muusikust ja sündmusest või siis parodeeriti neid otseselt. Mõnikord kasutati verbatim-võtet, mille puhul imiteeriti otseselt intervjuu jooksul salvestatud lauseehitust ja kõneakti, kus laused jäävad poolikuks ja mõte hüppab, eesmärgiga saavutada suurem autentsus ja tõeväärtus.

Kõik see kokku mõjus näitlejatepoolse põhjendamatu üleolekuna kehastatud tegelastest. Eriti selgelt tuli see esile siis, kui pärast vaheaega märkasin saalis ka paljusid parodeeritavaid: Tõnis Mäge, Heini Vaikmaad, Peeter Volkonskit, Marju Länikut ja ilmselt kedagi veel. Ehk on distants kõne all oleva ajaga veel liiga lühike, et saaks üldistusi teha või ajalugu loona jutustada. Need inimesed on veel olemas, teevad uusi tegusid, nad on endiselt oluline osa meie kultuurist ja nende jäljendamine kukub lihtsalt haledalt välja.

Jäi arusaamatuks, mis oli see reaalne tegu, mis laval tehti. Eriti arvestades seda, et maja avamise õhtul astusid jäljendatavad ka ise lavale, tegid oma teo ja andsid kontserdi. On loomulik, et kui võetakse endale nii väljakutsuv ülesanne ja püütakse kaasaegset kunsti tutvustada Narvas, ilmnevad ka probleemid ja raskused. Põhiline on, et me julgeksime neid küsimusi küsida – kes pöördub, kelle poole ja mis keeles – ja enda mugavustsoonist lahkuda. Jõudu selles Vaba Lava meeskonnale!

