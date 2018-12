Alguse romaanis on kaks meest: Karl ja Leo. Üks läheb allakäigutrepist alla, teine trügib üles ning kusagil poolel teel nad kohtuvadki. Karl on just vabanenud kinnipidamisasutusest ja otsustab oma elu ohjad enese kätte haarata. Leol on keskeakriis ja süvenev pornosõltuvus. Karl, va nupumees, on mõelnud kiireks rikastumiseks välja lollikindla skeemi ning Leost saab tema esimene ohver.