Juurikas. Kuidas me hümni laulsime

NASA: päkapikud on tulnukad



Eliit ei saa enam inimkonna eest tõde varjata! NASA teadlased on sunnitud tunnistama, et tulnukad on meie planeedi enda valdusse haaranud!

„Need on imepisikesed super­intelligentsed olendid,“ kinnitab tundmatuks jääda sooviv teadlane. „Nende bioloogia ei põhine süsinikul. Tulnukad koosnevad segust, mis on põhimõtteliselt piparkoogitainas. See, mida nad oma ajuks nimetavad, on meie mõistes verivorst. Nende soontes voolab jõuluporter ja habe koosneb hapukapsastest.

Tulnukate teevad inimkonnaga julmi katseid. Öösiti tassivad tulnukad susside sisse komme ja küpsiseid, et välja uurida, kui palju maiustusi suudab ära süüa keskmine laps.“

Tulnukad suudavad hägustada inimeste reaalsustaju. Tulnukate baasi Lapimaal Rovaniemis on hakatud pidama „jõuluvana koduks“.

„Kohalikud inimesed on lagritsakommidega uimastatud. Nad liiguvad nagu zombid ja täidavad tulnukate käske,“ kinnitavad NASA teadlased. „Kui sinna satub turist, siis pannakse ta saani kinni ja viiakse „põdraga“ tulnukate emalaevale. Talle söödetakse lagritsakomme, porterit ja uimastavaid piparkooke.“

USA valitsus on tulnukate poolt ära ostetud – ameeriklased said tulnukate käest prootonkiirendi abil lendavaid „põtrasid“. Holly­wood toodab tulnukate propagandat – ohtlikke jõulufilme, millega tehakse inimkonnale ajupesu.

„Need filmid tekitavad pöördumatu ajukahjustuse,“ kinnitavad NASA ajukirurgid, ilukirurgid ja raketiteadlased ühest suust. „Pealtnäha normaalsed täiskasvanud hakkavad ajama iba „toredatest päkapikkudest“ kes toovad lastele „sussi sisse kommi“. See on kollektiivse hüpnoosi tunnus – rääkida infoajastu mingitest „päkapikkudest“, samal ajal kui tulnukad meil koduplaneedi käest ära võtavad.“

Ajupesuorganisatsioonid levitavad uskumust, nagu tegutseks tulnukad ainult jõulukuul. See on vale – tulnukas võib sulle isegi palaval suvel sussi sisse väikse „kommi“ poetada ja jõululaulu lasta. Ettevaatust hommikuti sussi jalga tõmmates!