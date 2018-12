Auhinnatud itaalia draama «Õnnelik Lazzaro» jõuab kinodesse

Väikeses Itaalia külas väsimatult tubakapõllul tööd rabava suure pere liikmed elavad justkui ammu unustatud ajal, alludes oma tegemistes naabruses asuva markiis de Luna võimule. Üks tublimaid töömehi on noor Lazzaro, nii siiras ja abivalmis, et teda peetakse lihtsameelseks ja kasutatakse halastamatult ära. Ka tema uus sõber, markiisi poeg Tancredi, vajab Lazzarot oma kavala plaani ellu viimiseks, kuid heatahtliku noormehe meelest ongi sõprus just selline ning võib ületada ka ajapiire. Kui tsivilisatsioonist eraldatud külakese elu leiab ootamatu lõpu, saab Lazzarost mineviku saadik kaasaegses maailmas.

Paljude kriitikute hinnangul aasta parimate filmide hulka kuuluva «Õnneliku Lazzaro» režissöör Alice Rohrwacher on oma kõigi kolme täispika filmiga jõudnud Cannes'i filmifestivali programmi ja noppinud sealt auhindu. Nagu kõigis varasemaiski filmides, on ka seekord peategelaseks teismeline, kelle jaoks on võrdselt olulised minevik, olevik ja tulevik. «Kuigi Lazzaro ei ole teismeline, kellega samastuda. Ta on pühak, ikoon. «Õnnelik Lazzaro» on muinasjutt noormehest, kes usaldab oma ligimest pimesi, tõelisest inimesest, kes on piiritult abivalmis,» on režissöör öelnud. Oma filmi maagiliseks realismiks nimetama Rohrwacher ei kipu, sest tema jaoks on kogu kinokunst ühtviisi nii maagia kui ka realism.