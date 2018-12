Kumus avatakse Agathe Veeberi näitus

Eestis kunstnikukarjääri alustanud ja loometööd New Yorgis edukalt jätkanud Agathe Veeber (1901–1988) kuulub Eesti kunsti klassikute hulka. Käesoleva isikunäituse fookus on kunstniku hilisperioodi loomingul. Näitusel esitletakse esmakordselt kunstniku elu tutvustavaid fotosid ja arhiivimaterjali, mis on muuseumisse jõudnud viimastel aastatel. Eraldi tsükli moodustavad näitusel Niguliste kiriku ja selle ümbruse vaated Tallinna vanalinnast, kus oli kunstniku kodu aastatel 1940–1944. Agathe Veeberi loomingus on ekspressiivsust, spirituaalsust, raskemeelsust, vaikelude staatilisust ja erilist kontakti maastike ning loomadega.