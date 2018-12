Düstoopiline reaalsus kui sadomasokabaree

Ooperi „Tristessa“ maailma esietendust Kungliga Operis nimetati meie läänenaabrite pressis muuhulgas „Rootsi selle sügise suurimaks kultuurisündmuseks“. See paljuski a priori antud hinnang tõukub suuresti kahe asjaolu kõrvutamisest. Esiteks see, et Kungliga Operil on konservatiivse ooperimaja kuulsus. Ning teiseks, et „Tristessa“ pole mõeldud konservatiivsele maitsele, kuna sisaldab oma dramaturgilises sisus lisaks fiktsionaalsele mütoloogiale, futuristlikule düstoopiale ning platoonilisele armuloole ka seksi, vägivalda ja vägivaldset seksi. Ning kõigi nende jaoks, kel eelnevast veel vähe, ühtlasi ühte vägivaldset soovahetusoperatsiooni.