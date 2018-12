Selgusid Wiiralti stipendiumi laureaadid

«Eduard Wiiralt oli neil päevil sada aastat tagasi kunstiüliõpilasena Vabadussõja rindel. Meie tänavused stipendiaadid on sündinud aga vabas Eestis ning kujundavad oma loominguga meie tänapäevast maailma. Seega pole päris juhuslik, et nende loomingu kirjeldamisel kõlab ühe märksõnana ikka «ärevus». Seda on oluline tähele panna, sest kunsti- ja loomevabaduse väärtustamine on oluline osa vabaduse hoidmisest,» ütles kultuuriminister Indrek Saar.