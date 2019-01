Lahkunud on kunstnik Silvi Kalda

Tema loomingus on alati olnud tähtsal kohal kuldamine ja nahavool, kuid eriti iseloomulikuks peetakse kuldaktsente heledal nahal või pärgamendil. Hilisemat perioodi ilmestas rohkete metalldetailide kasutamine. Silvi Kalda töid on eksponeeritud Saksamaal, Venemaal, Taanis, Itaalias ja Leedus. Kalda on oma loominguga pälvinud mitmeid autasusid, olulisimate hulka kuuluvad: 1978, 1987 – preemia vabariiklikul köitekunstinäitusel, 1982 – Eesti Kunstnike Liidu tarbekunstinäituse aastapreemia, 1983 – Baltimaade tarbekunstitriennaali medal.