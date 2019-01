Sveta Baaris esineb kultuslik black metal bänd Taake

Taake asutaja ja ninamees Hoest usub, et suudab hoida vanakooli Norra black metal'i vaimu, puhudes sellesse värsket hingamist ning tuues uusi ja elemente, samas veendudes, et see ei kaota kunagi oma jäist olemust.

Rohkem kui kakskümmend aastat laval ja seitse tunnustatud stuudioalbumit, mida mainitakse pidevalt oluliseimate black metal albumite nimekirjades, kinnitavad ta visiooni ning näitavad, et Taake on oluline ja asjakohane ka täna. Hoesti kvaliteetne stuudiotöö kombineeritult bändi jõuliste kontsertidega on kindlustanud bändile ustavate fännide leegioni ning värskete uudishimulike tähelepanu.