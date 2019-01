Juurikas: kuidas influentserid vanasti elasid

Talveõhtud Märdi talu rehetares mööduvad tubastes toimetustes. Peeruvalgus heidab seintele varje, milles peegeldub inimeste ja koduloomade samasooline kooselu. Peremees, piip hambus ja valu ristluudes, nikerdab populaarse vide­oblogi kallal, millel on jälgijaid mitmes kubermangus. Perenaine vaaritab jahukörti. Kui kört on keedetud, postitab perenaine instasse traditsioonilise toidupildi ja jääb laike ootama. Noorem rahvas istub ninapidi telefonis ja täidab sotsiaal­meediakanaleid unikaalse sisuga. Ainult vana Ädu ei suhtle kellegagi, tema lebab paksu vaiba all, kaisus Liiva-Annus, kellega kohtus Tinderis. Legendaarne juutuuber on külm nagu kivi, tema üritust jätkavad noored ambitsioonikad influent­serid.