Tartu Linnamuuseumis avatakse näitus kunstiühingu Pallas kogust.

Varaseim teos on dateeritud aastaga 1940 ja hiliseim aastaga 2015. Eksponeeritud teosed pole sündinud üksnes Eestis, vaid samuti Saksamaal, Rootsis, Taanis, Belgias ja Ameerika Ühendriikides. Näitusel saavad kokku pallaslased mitmest ilmakaarest, kuhu saatus ja Eesti riigi okupeerimine 1940. aastal neid on paisanud. Elus ei pruukinudki nad enam kohtuda.

Kõik teosed on Kunstiühingule Pallas annetatud, ühtki pole ostetud, mis polekski olnud rahaliselt võimalik. Mis aga ei tähenda kaugeltki seda, et tegemist oleks valimatu kogumiga. Teoseid on enne kogusse arvamist kaalutud, sõelutud või ka tehtud konkreetne ettepanek annetamiseks. Sääljuures on mõeldud nii kunstitasemele kui ka kultuuriloolisele tähendusele. Kindel siht on olnud eri põhjusil varjujäänud, aga väärt kunsti ja kunstnikke esile tuua ja talletada.