Risto Joostile antakse pidulikul kontserdil üle Aasta muusiku tiitel

Kontserdil esinevad koos laureaadiga Tallinna Kammerorkester, klavessiinimängija Reinut Tepp ja saksofonist Raivo Tafenau. Kavas on Alfred Schnittke «Moz-Art à la Haydn», Henry Purcelli aaria «Be Welcome Then, Great Sir», Georg Friedrich Händeli aldi aaria «O Thou That Tellest Good Tidings to Zion» oratooriumist «Messias» ja Jaan Räätsa kontsert kammerorkestrile nr 1.

Risto Joosti mõtetega muusikast saab tutvuda juba täna õhtul ETV2 vahendusel, kui kell 21.30 võõrustab Aasta muusikut «Plekktrummi» saates Joonas Hellerma. Sel neljapäeval jõuab ETV ekraanile ka Jaanus Nõgisto autorifilm «Päikesepoiss Risto Joost», mis näitab olulisemaid hetki Risto Joosti loometeelt ning annab peategelase kõrval sõna Eesti muusika suurkujudele Neeme Järvile, Tõnu Kõrvitsale, Tõnu Kaljustele, Annely Peebole, Risto Joosti koolikaaslased jt.

Tänavune Aasta muusik Risto Joost on oma põlvkonna muusikute hulgas üks tähtsamaid kõneisikuid ja visionääre, kelle kontserdid nii dirigendi kui ka lauljana on kõrgetasemelised ja inspireerivad. Eesti Rahvusringhäälingut seob Risto Joostiga pika-ajaline koostöö, Klassikaraadio on vahendanud otseülekandes ja jäädvustanud suure osa tema kontsertidest.