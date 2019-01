Kumu näitab filmi mässavast kirurgist

Tõsi, puudus on ka elementaarsetest töövahenditest, aga sellest saab üle, kui on olemas kohalik supermarket. Erik tõestab, et tuhandeid eurosid maksvate instrumentide asemel piisab kirurgile ka nii lihtsatest asjadest nagu akutrell, toru- ja juukseklambrid, rattakodarad ja muu käepärane – peaasi, et patsiendid abi saavad.