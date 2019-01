Kino Sõprus tegi publikurekordi

Rohkelt vaatajaid said Sõpruse sarjadest ka filminädala raames ekraanile toodud Ingmar Bergmani retrospektiiv, Dokiõhtu, Filmikool ning Seenioride sõbraseansid. Kino Sõprus eriprogramme kureerisid Tõnis Kahu, Rainer Sarnet, Karlo Funk, Andres Maimik ja Allan Appelberg.

Suure hulga publikut tõid kinno ka teised festivalid ja filminädalad. Populaarsed kinoüritused olid nii DocPoint Tallinn, Pöff, kui ka Moekunstikino ja Tallinn Music Weeki filmiprogramm. Rõõm on tõdeda, et väga edukas on olnud koostöö erinevate saatkondade ja nende poolt korraldatud filminädalatega. Siinkohal tõstaks esile Frankofooniakuu, Brasiilia filmipäevad ning Itaalia Filmi Päevad.