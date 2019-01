Petri Mannonen on Eesti Fonogrammitootjate Ühingus esimese major-label'i esindaja. Kokku soovis ta saada Tallinnas Downtown Studios, kus suvel peeti eesti-soome laululaagrit. Universal Music Groupi Balti piirkonna eest on Mannonen vastutanud kolm aastat.

Maailma suurima plaadifirma Universal Baltikumi piirkonna juht Petri Mannonen möönab, et muusikatööstus on üks nendest, mis on kiiresti muutuvas maailmas pidanud oma toimemehhanisme põhjalikult revideerima.