Juurikas. Kuidas ma naiste paraadil käisin

Olime veetnud lõbusa õhtu, mis algas vanalinnas pliinide, pelmeenide ja vodkaga ning lõppes šampanja ja tantsuga kusagil Kalamajas. 40+ naiste peod on ju teada: raha on meil rohkem kui 30+ naistel, energiat rohkem kui naistel 20+ ja kandmist rohkem kui daamidel 60+. Meid ei peata miski.

Heitsin magama, hobuseannus Alkaseltzerit keres, aga pean tunnistama, et enne kella kahte ikkagi maast lahti ei saanud. Kuidas sa raatsid tõusta – päike sätendab nii kenasti aknast sisse, padi on nii pehme, tekk nii soe. Lihtsalt jumalik on suigatada veel tunnike või kaks.