Pikkus pole mõistagi primaarne, kuid kauamängivate kestus on siiski omamoodi aja märk. Vinüüli hiilgeajal oli ühele albumile üle 45 minuti pressida juba puhttehniliselt keeruline. CDd mahutasid tublisti rohkem ning eks neid 74 minuti pikkusi albumeid tulnud ka omajagu. 2019. aasta alguseks on keskmise kauamängiva plaadi pikkuse standardiks kujunenud pool tundi. Veel mõned head aastad mängis nii kaua EP. Tegelikult on see päris normaalne pikkus, poole tunniga saab paljugi ära öelda.