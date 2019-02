Retrostiil ja isiklikud tabud

Alina Oraval on tänapäeva noore eesti kunstniku kohta üks haruldane omadus. Nimelt oli ta võimeline arvestataval tasemel joonistama ja maalima ka juba enne EKAsse astumist. Alina Orav sai selle realistliku kujutamisviisi oskuse kaasa oma õpetajatelt Margarita ja Valeri Laurilt, kelle lastekunstikoolis hakkas käima juba viieaastaselt, ning see oskuste pagas on lubanud tal realismiga vabalt ringi käia. Ja siit lähevadki asjad huvitavaks. Nimelt väänab Orav tegelikkuse tõetruu kujutamise reeglistikku mõnes mõttes sarnases võtmes nagu paljud kunstiklassikud enne teda.